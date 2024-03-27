Компания тюменского депутата Пискайкина устраняла конкурентов при помощи взяток

Директор ООО «Тюменьаквавендинг», одним из учредителей которого является депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин, давал взятки сотруднику Госжилинспекции за помощь в устранении конкурентов, чьи водоматы размещались в домах.
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