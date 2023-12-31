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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мизулина порадовалась Новому году без Филиппа Киркорова

Мизулина порадовалась Новому году без Филиппа Киркорова

По ее мнению, бойкот артистов, участвовавших в вечеринке Ивлеевой, является самым разумным решением Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась об участниках вечеринки в клубе "Мутабор", которую организовала Настя Ивлеева.

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Комментарии
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tsan tsan
Думаю, не только Мизулина порадовалась Новому году без ощипанного павлина.
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