Мизулина порадовалась Новому году без Филиппа Киркорова

По ее мнению, бойкот артистов, участвовавших в вечеринке Ивлеевой, является самым разумным решением Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась об участниках вечеринки в клубе "Мутабор", которую организовала Настя Ивлеева.
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