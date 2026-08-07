Трамп усмотрел прогресс в ситуации по Украине и отказался давать ракеты к Patriot

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме затронул сразу несколько острых тем: от возможной военной помощи Киеву до состояния американских арсеналов и утечек секретных данных в СМИ.
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