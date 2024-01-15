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Коронация на фоне скандала: королева Дании спасла репутацию своего наследника

Коронация на фоне скандала: королева Дании спасла репутацию своего наследника

Маргрете пришлось нарушить почти 900-летнюю традицию. Кронпринц Фредерик был провозглашен новым монархом LEGION-MEDIAНовый король Фредерик нежно поцеловал королеву Мэри LEGION-MEDIAСостоявшиеся вчера два чрезвычайно важных для Дании события — официальное отречение королевы и восшествие на престол нового монарха Фредерика X, — разыгрались на фоне громкого скандала.

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