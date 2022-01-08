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Григорий Дрозд — о победе Бетербиева над Брауном: «Маркус обтирал задним местом канаты весь бой»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал победу обладателя титулов WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артура Бетербиева над Маркусом Брауном.

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