На автомобильной дороге в Новгородской области погибли две рыси

19 октября в группе "ЧП 53 Великий Новгород. Новости" соцсети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение о том, что на обочине дороги Феофилова Пустынь — Шимск неподалеку от деревни Городище обнаружены двое мёртвых детёнышей рыси.
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