На автомобильной дороге в Новгородской области погибли две рыси

19 октября в группе "ЧП 53 Великий Новгород. Новости" соцсети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение о том, что на обочине дороги Феофилова Пустынь — Шимск неподалеку от деревни Городище обнаружены двое мёртвых детёнышей рыси.