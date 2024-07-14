Сегодня Трамп стал 47-м президентом США ...

Юрий Ильинов

Описан сценарий ядерного разоружения России Экс-депутат Шингаркин описал сценарий ядерного разоружения РФ По словам бывшего депутата Госдумы, офицера 12-го Главного управления Минобороны РФ Максима Шингаркина, у западных стран есть возможность получить подавляющее большинство в Генеральной ассамблее ООН, чтобы потом запретить России иметь свое представительство в организации. Для этого им необходимо «явить миру» некое чудовищное преступление, а затем возложить за него ответственность на Москву. Если подобный сценарий будет реализован, то скорее всего от России потребуют выполнить ряд условий, чтобы вновь стать членом ООН. Например, страны коллективного Запада предложат Москве возместить ущерб или отказаться от своего ядерного оружия. «Ключевым является именно требование ядерного разоружения РФ. Понятно, что вслед за этим последуют действия по расчленению РФ и т. д. Но это мы пока рассматривать не будем. Пока мы говорим только о ядерном оружии», цитирует экс-депутата издание «МК». Шингаркин отметил, что сейчас в мире идет масштабная кампания по формированию имиджа у России, которая продвигается США и НАТО. Цель Запада — создать у мирового сообщества образ безумного государства в лице РФ. Для этого в различные страны были внедрены агенты влияния, которые и создают этот имидж. По словам, экс-депутата такие агенты действуют и в России. Они продвигают идею, что Москва вполне могла бы расширить рамки применения своего ядерного оружия, в том числе и в ходе спецоперации.