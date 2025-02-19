Китайская транспортная экспансия помогает и пугает РЖД. Железнодорожники из Поднебесной наращивают перевозки во Вьетнам, Азербайджан и Европу

Готовясь к потенциальному кризису вокруг Тайваня, который может сопровождаться блокадой торговых морских путей со стороны США, Китай активно развивает альтернативные каналы поставок товаров на внешние рынки по железным дорогам.
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