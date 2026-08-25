Страна и люди

Текст дня по поводу вчерашнего укропского дня "нежелезности"Читаю тут хохлов: "Над Киевом пролетели ударные украинские беспилотники, по Днепру проплыли украинские морские дроны, а по улицам проехали боевые роботизированные комплексы: Зеленский показал союзникам современное украинское оружие.