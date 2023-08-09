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Федотов об игре за команду ВМФ: «Было круто! Хотя поначалу скептически относился, моральная составляющая тоже довлела»

«Было достаточно интересно попробовать сыграть на чемпионате Вооруженных сил России, хотя поначалу скептически относился к этой идее, потому что было тяжело перестраиваться, плюс моральная составляющая тоже довлела.

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