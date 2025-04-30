В РФ под видом мягких игрушек ввезли 45 тыс. электронных сигарет на ₽40 млн

Правоохранители пресекли незаконный канал поставок в Россию никотиносодержащих изделий без маркировки из Восточной Азии, подозреваемые ввозили электронные сигареты под видом мягких игрушек и бытовой электроники, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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