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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о вратарях СКА: «Уверены, что Плешков и Иванов будут работать еще лучше. Право на ошибку всегда есть»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о вратарях команды. – Касательно вратарской позиции: последние два года, кажется, нет какого-то четкого первого номера у СКА.

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