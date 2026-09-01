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ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме

ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме

С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В этом году Донецкая Народная Республика впервые участвует в нём с собственным стендом.

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