Что стало с машиной Айртона Сенны после аварии в Имоле-1994?WikimediaЗа 30 лет, прошедшие с трагического Гран При Сан-Марино-1994 в Имоле, было много написано и рассказано о том «черном» гоночном уик-энде Формулы 1.