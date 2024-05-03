Экс-полузащитник "Спартака" Бояринцев назвал текущий сезон РПЛ очень интересным

Бывший полузащитник московского "Спартака" и экс-тренер саратовского "Сокола" Денис Бояринцев в интервью Legalbet заявил, что нынешний розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) является одним из сильнейших за последнее время.
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