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Регионы России

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Газзаев раскритиковал решение Карседо оставить Даку в запасе в матче со «Динамо»

Газзаев раскритиковал решение Карседо оставить Даку в запасе в матче со «Динамо»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал главную ошибку наставника московского «Спартака» Хуана Карседо в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо».

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