На улице Автомобилистов в Туле сбили женщину-пешехода

Сегодня, 10 февраля, в 12:15 на улице Автомобилистов города Тулы произошло ДТП с пешеходом. Водитель автомобиля "Шевроле-Каптива" мужчина 1977 года рождения наехал на пешехода, женщину 1954 года рождения.
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