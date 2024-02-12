На улице Автомобилистов в Туле сбили женщину-пешехода

Сегодня, 10 февраля, в 12:15 на улице Автомобилистов города Тулы произошло ДТП с пешеходом. Водитель автомобиля "Шевроле-Каптива" мужчина 1977 года рождения наехал на пешехода, женщину 1954 года рождения.