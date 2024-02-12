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На улице Автомобилистов в Туле сбили женщину-пешехода

На улице Автомобилистов в Туле сбили женщину-пешехода

Сегодня, 10 февраля, в 12:15 на улице Автомобилистов города Тулы произошло ДТП с пешеходом. Водитель автомобиля &quot;Шевроле-Каптива&quot; мужчина 1977 года рождения наехал на пешехода, женщину 1954 года рождения.

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