Мигранты снова заставляют нас задуматься, нужны ли они в России

Версия Выходцы из Средней Азии продолжают множить число своих жертв. Вот два нашумевших случая, которые произошли совсем недавно: 17-летний приезжий убил русскую женщину, оставив двух детей сиротами, 14-летний школьник пытался зарезать учительницу, а потом ещё успел ранить ребёнка.
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Задумываться на эту тему уже поздно. Надо принимать меры. Может быть, действительно, на данном этапе России временно и нужны иностранные рабочие, но, только после кардинального пересмотра миграционного законодательства, и, совершенно точно, не те, кого завезли по старой дружбе, как бывших соотечественников. Эта публика даже у себя на родине не нужна, поскольку создает там только социальные и криминальные проблемы.
Надо начать судить и тех кто их привозит, надо давать им пожизненные сроки, семьи надо заставлять отрабатывать потерю здесь в тюрьмах и только потом выдворять навечно.
Всё те же незаменимые "эксперты"