Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 903 подписчика

Мигранты снова заставляют нас задуматься, нужны ли они в России

Мигранты снова заставляют нас задуматься, нужны ли они в России

Версия Выходцы из Средней Азии продолжают множить число своих жертв. Вот два нашумевших случая, которые произошли совсем недавно: 17-летний приезжий убил русскую женщину, оставив двух детей сиротами, 14-летний школьник пытался зарезать учительницу, а потом ещё успел ранить ребёнка.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия
Наталия

Задумываться на эту тему уже поздно. Надо принимать меры. Может быть, действительно, на данном этапе России временно и нужны иностранные рабочие, но, только  после кардинального пересмотра миграционного законодательства, и, совершенно точно, не те, кого завезли по старой дружбе, как бывших соотечественников. Эта публика даже у себя на родине не нужна, поскольку создает там только социальные и криминальные проблемы.

Профиль пользователя Elena Compton
Elena Compton

Надо начать судить и тех кто их привозит, надо давать им пожизненные сроки, семьи надо заставлять отрабатывать потерю здесь в тюрьмах и только потом выдворять навечно.