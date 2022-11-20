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Заварухин о Тарасове: «Планируем использовать его во 2-3-м звене, на 2-е большинство. Надеюсь, в «Автомобилисте» у него получится»

Главный тренер «Автомобилиста» подвел итоги матча с «Сочи» (8:2). «Шестая игра за 12 дней с переездами, было переживание насчет физического состояния команды.

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