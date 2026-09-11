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Капитан «Локомотива» Митрюшкин высказался о неудачном старте сезона и назвал лучший матч команды летом

Капитан «Локомотива» Митрюшкин высказался о неудачном старте сезона и назвал лучший матч команды летом

Вратарь и капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о неудачном старте сезона для команды и назвал лучший для железнодорожников матч, прошедший минувшим летом.

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