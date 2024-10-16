В Госдуме предлагают выплачивать школьникам 4 млн рублей за победу в олимпиадах

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, представляющая партию «Справедливая Россия – За правду», направила письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением установить выплаты в размере 4 миллионов рублей для школьников и студентов, ставших победителями международных научных олимпиад.