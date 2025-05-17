ВС РФ поразили стоянку техники ВСУ в Сумской области

Российские дроны ударили по стоянке техники ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства, стоянка военной и спецтехники противника была выявлена в окрестностях села Великая Чернетчина.
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