Минтранс направит внушительные средства на обновление дорожной сети

Ведомство планирует вложить триллион рублей на ремонт российских автодорог с 2025 по 2027 год. Этот масштабный проект заменит текущий национальный проект «Безопасные качественные дороги», завершение которого запланировано на 2024-й.
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