Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Читайте...  Аналитическая записка «Государство — это система выживания, сохранения и развития народа» с уточнениями и...Противники Путина...
  • Алексей Смирнов
    А есть система? " по губерниям. говоришь, гоняли"? И как, улучшилась жизнь в глубинке? Нет, ничерта не улучшилась. и ...Так работает Пути...
  • Искандер
    И зачем плесневелому глисту-помойлову натужно коверкать чужой глистам русский язык? Он и так достаточно туп, безграмо...Почему в СССР все...

"Через 10 месяцев из унитаза вонять не будет": Стрелков (Гиркин) рассказал что ждет в будущем Тимура Иванова

"Через 10 месяцев из унитаза вонять не будет": Стрелков (Гиркин) рассказал что ждет в будущем Тимура Иванова

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие помнят, что до отставки Сергея Шойгу, среди самых больших критиков бывшего министра обороны, помимо Пригожина, был еще и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) который после начала специальной операции неоднократно обвинял главу оборонного ведомства в предательстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Вадимов
За что Стрелкова посадили..правду слышать не хотят?А шойгу развёл бордель в мо..и что под носом миллиарды воровали не знал?Наверное только из личной преданности его не тронул путин...а зря
Ответить
15 час.
ВераВерная
Интересно, а Белоусов этот бабский гарем генеральш оставит в пользовании?
Ответить
15 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
сейчас рождаются не герои, а УРОДЫ
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх