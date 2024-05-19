"Через 10 месяцев из унитаза вонять не будет": Стрелков (Гиркин) рассказал что ждет в будущем Тимура Иванова

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие помнят, что до отставки Сергея Шойгу, среди самых больших критиков бывшего министра обороны, помимо Пригожина, был еще и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) который после начала специальной операции неоднократно обвинял главу оборонного ведомства в предательстве.
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