Ученые создали протез, который может чувствовать предметы. Посмотрите, как он работает

Первые протезы, которые лишь создавали видимость руки или ноги, появились еще в древности. Но в 1957 году советский инженер Арон Кобринский с учеными Яковом Славуцким и Виктором Гурфинкелем создали первый бионический протез.
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