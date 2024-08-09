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Ученые создали протез, который может чувствовать предметы. Посмотрите, как он работает

Ученые создали протез, который может чувствовать предметы. Посмотрите, как он работает

Первые протезы, которые лишь создавали видимость руки или ноги, появились еще в древности. Но в 1957 году советский инженер Арон Кобринский с учеными Яковом Славуцким и Виктором Гурфинкелем создали первый бионический протез.

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