Путин отправил на помощь Северной Корее русские боевые корабли с "калибрами" и вертолётами для утилизации подводных лодок

3 дня назад 13K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ситуация на корейском полуострове разогревается, после принятия Японией, Южной Кореей и США общей стратегии против КНДР, а также запуска разведывательного спутника Пхеньяном.
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