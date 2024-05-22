"Уже не знают, как убрать его". Отец генерала Попова об аресте сына. Еще - Сладков и Подоляка

Героя обороны Запорожья во время украинского контрнаступления, командующего на тот момент 58-й армией (позывной «Спартак»), арестовали - оказывается за продажу «налево» неких металлических изделий на сумму в 100 млн рублей, изначально предназначенных для строительства линий обороны на новых территориях.