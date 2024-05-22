Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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"Уже не знают, как убрать его". Отец генерала Попова об аресте сына. Еще - Сладков и Подоляка

Героя обороны Запорожья во время украинского контрнаступления, командующего на тот момент 58-й армией (позывной «Спартак»), арестовали - оказывается за продажу «налево» неких металлических изделий на сумму в 100 млн рублей, изначально предназначенных для строительства линий обороны на новых территориях.

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Комментарии
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Андрей
а возможно все защитнички и есть прохохлы от укроолигархов?😀😀😀
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18 час.
РОМАН Молчанов
Мне вообще по... этот генерал .
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17 час.
Лидия
Суровийкин, Попов .....
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16 час.

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