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Спорт Уик-Энд

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У Камилы Валиевой есть 21 день чтобы оспорить решение ISU. Комментарий юриста

У Камилы Валиевой есть 21 день чтобы оспорить решение ISU. Комментарий юриста

Юрист Анна Анцеилович высказалась Sport24 о ситуации с нейтральным статусом Камилы Валиевой и возможном обращении в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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