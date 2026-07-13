ОПЕК+ в июне нарастила добычу на 2,1 млн баррелей, но отставание от квот превысило 7,5 млн По данным МЭА, общая добыча всех стран ОПЕК+ в июне достигла 32,44 млн баррелей в сутки против 30,3 млн в мае.
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ОПЕК+ в июне нарастила добычу на 2,1 млн баррелей, но отставание от квот превысило 7,5 млн По данным МЭА, общая добыча всех стран ОПЕК+ в июне достигла 32,44 млн баррелей в сутки против 30,3 млн в мае.
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