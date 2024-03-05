Крымские общественники при наблюдении за выборами будут использовать приложение «НОМ»

Эксперты от Общественной палаты Республики Крым будут следить за ходом президентских выборов через мобильное приложение «НОМ» (Независимый общественный мониторинг), при помощи которого им автоматически будет поступать информация от общественных наблюдателей.
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