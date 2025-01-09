Январская капель: среднюю полосу России ждет крещенская оттепель

Погода в средней полосе России будет непостоянной до конца января, прогнозируют метеорологи. За волной потепления последует похолодание, однако сильных морозов не ожидается — температура будет опускаться не ниже –10 градусов.
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