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Лаборатория MARMA представит собственные цифровые разработки на ПМЭФ

Лаборатория MARMA представит собственные цифровые разработки на ПМЭФ

Разговорить 3D-аватара с искусственным интеллектом (ИИ), совершить интерактивное путешествие по России, проголосовать онлайн за лучшее вино Форума – площадка ПМЭФ-2024 готовится удивлять участников современными подходами к коммуникации.

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