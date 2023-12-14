Источник: тренер «Жироны» сменит Хави в «Барселоне»

Анхель Мичел в следующем сезоне, вероятнее всего, станет новым главным тренером «Барселоны». Главный тренер «Жироны» Анхель Мичел станет новым главным тренером «Барселоны», сообщает обозреватель Франсуа Галлардо на своей странице в социальной сети.
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