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Контрафронт

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Индия: По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва...

Индия: По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва на металлообрабатывающем предприятии Kade Global Infrastructure LLP в Панграме, округ Качар, штат Ассам, в утренние часы по местному времени.

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