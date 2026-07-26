Индия: По меньшей мере четыре человека погибли и еще несколько получили ранения в результате взрыва на металлообрабатывающем предприятии Kade Global Infrastructure LLP в Панграме, округ Качар, штат Ассам, в утренние часы по местному времени.
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