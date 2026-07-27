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Регионы России

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Минфин США обновил санкционные списки российских компаний

Минфин США обновил санкционные списки российских компаний

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки внесло изменения в санкционные списки, касающиеся ряда российских организаций, действующих в сферах информационных технологий, промышленности и оборонного машиностроения.

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