Журнал «Профиль»

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Мошенники придумали новую уловку для обмана клиентов российских банков

Мошенники придумали новую уловку для обмана клиентов российских банков

Мошенники начали пользоваться новой уловкой для обмана клиентов российских банков: чтобы вступить с потенциальной жертвой в контакт, а также вывести ее на доверительный диалог, злоумышленники стали приглашать граждан на "личный прием в Центробанк".

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