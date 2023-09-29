В столице Казахстана водитель снёс остановку, полную людей - Видео

В Астане произошло серьёзное ДТП. Есть пострадавшие.Предварительно, примерно в 8 часов 31 минуту в столице Казахстана водитель не справился с управлением своей машины из-за резкого манёвра лихача и въехал в остановку, где люди ждали автобус, сообщает телеграм-канал "ZTB | QAZAQSTAN" Как сообщили в полиции, некий водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по улице Байтурсынова в направлении улицы Жургенова, создал аварийную ситуацию для автомобиля Mazda, который ехал прямо в попутном направлении.