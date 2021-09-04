Со школьной скамьи сразу за ипотекой? Сбербанк будет выдавать кредиты на жилье с 18 лет

Медвежий уголБизнес и финансыСо школьной скамьи сразу за ипотекой? Сбербанк будет выдавать кредиты на жилье с 18 лет Червонец Наконец-то после бурного роста цены на недвижимость в России показали снижение.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий DedЕсли у заёмщика нет мозгов в башке то нет разницы с 18 лет или с 80 .Валера ЮшковВзять и пропить, пусть банк пыжится.Виктор ВасиленкоГреф со своим СБЕРом хочет повесить хомут на каждого желающего ....СергейСергейМайя MajaДурь какая-то. Пусть тогда общежитий настроят лучше для "переконтовки")))))Комментировать
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