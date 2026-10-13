Задержанный на Сахалине журналист хранил данные о планах Токио по биовойне

В ходе следственных действий на рабочем месте задержанного на Сахалине по подозрению в шпионаже японского журналиста были обнаружены фотокопии рассекреченных архивных материалов ФСБ России.
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