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Зара Тлехусеж: «Для женщины важно реализовать себя»

Зара Тлехусеж: «Для женщины важно реализовать себя»

Можно ли совмещать роль многодетной матери, жены и занятие бизнесом? Что такое женская красота? Эти и другие вопросы «СА» задала Заре Тлехусеж — первой женщине из Адыгеи, занявшей второе место во всероссийском конкурсе «Миссис Россия — 2021».

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