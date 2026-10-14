Диетолог Русакова: домашний майонез следует хранить не более трёх суток

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что домашний майонез следует хранить не более трёх суток, поскольку его приготовление с сырыми яйцами связано с риском кишечных инфекций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дипломат Долгов: ...
- За неделю мошенни...
- Политолог Скачко:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым