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Starliner может вернуться к полётам уже в 2026 году — Boeing готовит первый грузовой запуск к МКС

Starliner может вернуться к полётам уже в 2026 году — Boeing готовит первый грузовой запуск к МКС

NASA рассматривает беспилотную грузовую миссию как следующий этап сертификации корабляBoeing сообщила, что доработка пилотируемого корабля CST-100 Starliner идёт по плану, а его следующий полёт может состояться уже до конца 2026 года.

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