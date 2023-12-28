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Общественная служба новостей

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Филиппо: Залужный начал войну против Зеленского, обвинив его в крахе ВСУ

Филиппо: Залужный начал войну против Зеленского, обвинив его в крахе ВСУ

Политический деятель из Франции Флориан Филиппо указал на тот факт, что главнокомандующий нацистских формирований Валерий Залужный, указав на тот факт, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский оказался виновен в крахе наступательных манёвров, вступил в открытый конфликт с главой государства.

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