Политический деятель из Франции Флориан Филиппо указал на тот факт, что главнокомандующий нацистских формирований Валерий Залужный, указав на тот факт, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский оказался виновен в крахе наступательных манёвров, вступил в открытый конфликт с главой государства.
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