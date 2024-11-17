В Петербурге на концерте Басты 65 тыс. зрителей стали свидетелями помолвки

Вечером 16 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоялся концерт певца Басты. Этот день стал особенно значимым для одной пары — молодой человек сделал предложение своей избраннице, и она ответила согласием.
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