Невилл – Каррагеру о Глейзерах и «МЮ»: «Тен Хагу на форварда вместо Роналду не дали денег. Антони и Каземиро одобрили после 0:4 от «Брентфорда», чтобы спасти свои задницы»

Ранее, после поражения «МЮ» от «Вест Хэма» в 34-м туре АПЛ (0:1), Невилл опубликовал твит с критикой Глейзеров, обвинив их в уходе от ответственности за проблемы клуба.
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