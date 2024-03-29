Лайфхаки, которые помогут решить 10 стандартных проблем с одеждой

Иногда из-за неправильного ухода или нелепой ошибки наша любимая одежда и обувь безнадежно портятся. И мы тратим массу усилий, чтобы вернуть вещам первоначальный вид: накладываем заплатки, часами отстирываем въевшиеся пятна.