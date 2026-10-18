Федеральное правительство Канады частично сняло гриф секретности с доклада 40-летней давности, который проливает свет на то, как американские спецслужбы способствовали переселению в страну лиц, подозреваемых в причастности к нацистскому режиму.
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