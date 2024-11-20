МИД Франции: рукопожатие Лаврова и Макрона вызвало резонанс в СМИ

Рукопожатие министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 вызвало большой резонанс в СМИ, заявил официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан.
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