Интересное исследование социологического сайта Worlddata на днях удалось обнаружить мне в сети, друзья мои.
В каких странах мира живут девушки с самой большой грудью?
Комментарии
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ВГ
Владимир Гусев
Видел я таких, как на заглавной фотке. Пару детишечек и дойки можно заправлять в трусы. Причем второй был наполовину на искусственном вскармливании. А видел и таких у которые с нулевки выкормили по детишечке вплоть до года и молока было с избытком. А потом стал нумер один жиденький, но вполне эстетичный, чего не скажешь о бывшей пятерке...
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18 час.
СС
Серж Серов
Всё что вмещается в ладонь мужчины и есть грудь,а остальное вымя....
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18 час.
ВГ
Владимир Гусев
точно!
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15 час.
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