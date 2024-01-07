В каких странах мира живут девушки с самой большой грудью?

ВГ

Владимир Гусев

Видел я таких, как на заглавной фотке. Пару детишечек и дойки можно заправлять в трусы. Причем второй был наполовину на искусственном вскармливании. А видел и таких у которые с нулевки выкормили по детишечке вплоть до года и молока было с избытком. А потом стал нумер один жиденький, но вполне эстетичный, чего не скажешь о бывшей пятерке...