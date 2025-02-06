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Сериал «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком продлили на второй сезон

Сериал «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком продлили на второй сезон

Сериал «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли официально продлили на второй сезон. Зрителей ждут новые яркие герои, пронзительные и загадочные истории, напряженные экшн-сцены и полюбившиеся многим сибирские пейзажи.

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